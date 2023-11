La Gazzetta dello Sport: Il talismano viola

Su La Gazzetta dello Sport che troviamo in edicola quest'oggi, è presente un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Beltran talismano viola Per Italiano è l’ora di puntare forte su di lui”. Sottotitolo: “L’argentino è stata la nota più lieta contro la Lazio. In attesa di Nzola, ora deve essere lui il centravanti”.

All'interno dell'articolo leggiamo: “Per fortuna di Italiano, visto il momento disastroso di Nzola, Beltran si è sbloccato con due capolavori in Conference League e contro la Lazio si è visto negare il primo, altrettanto bello, gol in Serie A per uno sfortunato tocco di braccio mentre superava Romagnoli. E poi di testa ha centrato il palo”.