Al portale news.superscommesse.it ha parlato l'ex attaccante del Cagliari Jeda, intervenendo anche sulle prospettive per questa stagione della Fiorentina e sul lavoro che sta svolgendo Palladino a Firenze. Queste le sue parole:

“Se i viola possono puntare alla Champions? Guardando le ultime partite sì, ma fatemi ribadire quelle che affermavo prima: non si può mettere in discussione subito gli allenatori. Anche Palladino è stato immediatamente criticato, ma è bastato dargli un po' di tempo per rovesciare i giudizi su di lui. Tutti possono essere messi in discussione, ci mancherebbe! Ma solo dopo aver dato loro del tempo. La Fiorentina è una squadra che gioca bene, veloce, crea tante occasioni in ogni partita; è spesso pericolosa, tecnicamente non le puoi dire nulla e applica delle ripartenze fenomenali. Nella bagarre per i posti Champions ci può stare”.