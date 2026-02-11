Il fattore De Gea mai sfruttato sul mercato: quelle voci su Maguire, ma il difensore inglese è tornato centrale nel progetto dello United
Sfruttare il fattore De Gea per convincere due ex Manchester United a sposare la causa della Fiorentina. S'era detto per Lindelof la scorsa estate e, seppur con meno convinzione, per Harry Maguire nel corso del mercato invernale. Nessuno dei due, chiaramente, è poi davvero arrivato a vestire la maglia viola.
Avanti con i Red Devils
Anzi, per quanto riguarda Maguire la situazione s'è completamente ribaltata. Il difensore inglese, secondo il Daily Mail, è infatti in procinto di rinnovare il proprio contratto con il Manchester United. Decisivo l'arrivo in panchina di Carrick, con il quale Maguire ha ritrovato fiducia e titolarità.
