Primavera, oggi al via la nuova stagione. Esordio col Torino per la terza Fiorentina di Galloppa

Inizia oggi la nuova stagione della Fiorentina Primavera. Smaltite le scorie della sconfitta nella finale scudetto contro l’Inter e salutati tutti i classe 2005, la squadra di mister Galloppa è pronta a ripartire. Oggi alle 19:00 al Viola Park inizia il campionato Primavera 1, con il Torino ospite dei viola per il match valido per la prima giornata.

La nuova composizione della Primavera

La Nazione fa il punto sulla nuova rosa della squadra giovanile. Non ci sono più Rubino, Caprini, Baroncelli, Harder e Vannucchi, protagonisti assoluti della scorsa annata. A sostituirli, un’infornata dei migliori 2007 provenienti dall’Under 18: spiccano il centrale Batignani, i centrocampisti Pisani, Atzeni e Bonanno e gli attaccanti Evangelista, Angiolini e Maiorana. A questi si aggiungono il rientro dal prestito in D di Conti e gli acquisti di Montenegro e Kone.

E Kouadio?

Tiene banco, nel frattempo, la gestione di Kouadio. Galloppa era convinto di averlo a disposizione a tempo pieno per tutta la stagione. Pioli, invece, ha fatto valutazione diverse. E lo terrà molto probabilmente con sé in prima squadra. Così come Kospo.