Nervi tesi in casa Inter: fuori al Mondiale per Club e Calhanoglu vicino all'addio. Un ex Fiorentina lo chiama al Galatasaray

In casa Inter la situazione è delicata: i nerazzurri sono usciti al Mondiale per Club agli ottavi contro la Fluminense e gli animi si sono scaldati. Lautaro Martinez ha fatto esplicitamente capire che “chi non vuole stare qui, vada via”: sul banco degli imputati ci è finito Hakan Calhanoglu, che sembra molto vicino all'addio. C'è un ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina che ha provato a cogliere la palla al balzo chiamandolo al Galatasaray: è Felipe Melo.

“La Turchia è la mia seconda casa, sono sempre pronto a supportare la popolazione turca. Conosco Calhanoglu da tempo ed è un'ottima persona e un calciatore di livello top. Lo chiamo da qui: vieni al Galatasaray”: così si può riassumere il messaggio di Felipe Melo.