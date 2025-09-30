Dybala corre verso Firenze. C'è un sicuro assente per Gasperini
La Fiorentina, dopo aver affrontato il Sigma Olomouc, incrocerà in campionato la Roma che invece ha ottenuto 12 punti in questo inizio di stagione.
Dybala migliora
Una squadra, quella allenata da Gian Piero Gasperini che dovrebbe presentarsi in Toscana con un Paulo Dybala in più. Migliorano le condizioni dell'argentino che in questi giorni ha ricominciato ad allenarsi sul campo, ma deve ancora unirsi al gruppo. Dybala è fermo da due settimane dopo la lesione muscolare accusata contro il Torino.
Niente Bailey
Chi non ci sarà sicuramente contro la Fiorentina sarà Leon Bailey che punta al rientro dopo la sosta per le nazionali.
