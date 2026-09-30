Svezia Under 21 ko in Polonia: in campo uno dei colpi estivi della Fiorentina, ma senza fortuna

Anche nella giornata di oggi non sono mancate partite con impegnati dei giocatori della Fiorentina. Nello specifico è stato il turno di Alieu Njie, in campo con la Svezia Under 21 nella sfida contro i pari età della Polonia valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Una partita non da ricordare per lui, sia a livello individuale che di squadra.

La partita

Njie è stato schierato dal primo minuto, come esterno offensivo di sinistra del 4-3-3 scelto dal ct svedese Backstrom. La sfida di oggi non ha visto l'ex Torino come protagonista, venendo invece dominata dal polacco Mazurek (autore della tripletta decisiva). L'attaccante della Fiorentina, arrivato sul finire del mercato estivo, è rimasto in campo per 72 minuti lasciando poi spazio al compagno Oppong.

Gli azzurrini osservano

Con questa sconfitta la Svezia resta a quota 10, mentre la Polonia vola a quota 27. Un risultato che riguarda da vicino anche l'Italia Under 21, inserita nello stesso girone insieme a Montenegro, Macedonia del Nord e Armenia. Gli azzurrini hanno 21 punti, ma una partita in meno rispetto alla Polonia.