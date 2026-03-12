L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro il Rakow: “Tenevamo tanto a questa partita e l'abbiamo dimostrato, poi chiaramente la situazione in campionato è difficile e devo anche pensare a quello. Nel primo tempo siamo stati ordinati ma poco cattivi sul fronte offensivo, Fazzini ha avuto una grande occasione, dobbiamo essere più cinici. Però sono contento per la reazione dopo il gol, se tiri da fuori area ogni tanto ti va bene. In vista del ritorno abbiamo un piccolo vantaggio ma la qualificazione si deciderà in Polonia. Questa vittoria però fa morale e ora staremo tutti insieme per recuperare in vista della Cremonese”.

Poi ha aggiunto: “Ogni partita dobbiamo provare a vincerla, perché se provi a calcolare qualcosa poi finisce male. Quello che io voglio è la mentalità dentro la partita, che è fondamentale. Ieri il Chelsea ha buttato via una qualificazione ed era riuscito ad andare sul 2-2. Ci sono dei momenti in cui devi capire che cosa devi fare: la mentalità vincente non significa buttarti all'arrembaggio. Con il Parma all'andata abbiamo giocato benissimo e abbiamo perso, al ritorno senza brillare abbiamo preso un punto”.

Sulla Conference in generale: “Più si gioca meglio è, poi come detto la classifica del campionato influisce inevitabilmente sulle mie scelte. Capisco che i tifosi vogliano sempre la migliore formazione, ma non può essere così. Detto questo, oggi ho messo in campo dei calciatori motivati, la Conference ci interessa. Purtroppo dei nuovi acquisti di gennaio potevamo inserirne soltanto tre in lista UEFA, a volte va bene e a volte meno”.

Su Piccoli: “L'ho messo titolare perché per il loro modo di giocare ci era utile avere una punta fisica. Roberto è un calciatore generoso, forte fisicamente, non ho avuto problemi a schierarlo nonostante Cremona. Braschi? Sono felice per lui, ho sempre detto ai Primavera di tenersi pronti perché abbiamo bisogno anche di loro. Quando vedi un ragazzo piangere capisci che c'è ancora qualcosa di bello nel calcio e nelle nuove generazioni”.

Infine: “Per com'è la stagione salvarsi all'ultima giornata e arrivare in finale di Conference sarebbe fantastico, ci metterei la ferma. Implicherebbe soffrire molto, e poi più che altro bisognerebbe vincere la finale (ride, ndr)”.