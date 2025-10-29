Tutto nelle mani di Sommer: per la Fiorentina Chivu deve rinunciare a Martinez (e non solo) e convocare due portieri giovanissimi

L'Inter si affida totalmente a Sommer per la sfida contro la Fiorentina. Il portiere svizzero è ovviamente confermato titolare, ma con la differenza che stavolta a guardargli le spalle in panchina non ci sarà Josep Martinez. Il motivo riguarda i fatti accaduti ieri, in seguito ai quali l'ex portiere del Genoa non sarà disponibile né stasera né con tutta probabilità mercoledì in Champions.

Panchina giovanissima

Considerando anche l'assenza per infortunio del terzo portiere Di Gennaro, Chivu sarà costretto a portare in panchina due estremi difensori giovanissimi: il numero 12 sarà Alessandro Calligaris, classe 2005 dell'Under 23 neroazzurra, mentre il terzo sarà addirittura un classe 2007, nello specifico Alain Taho, portiere della Primavera.