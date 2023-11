Dopo cento minuti di partita la Fiorentina ha la meglio sul Genk e supera il girone di Conference League con un turno d'anticipo

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Fiorentina-Genk 2-1 (44' Kayebe, 45'+2 Martinez Quarta, 82' Gonzalez rig.)

Fiorentina (4-3-3): Christensen; Parisi (46' Kayode), Martinez Quarta (46' Milenkovic), Mina, Biraghi; Barak (48' Beltran), Maxime Lopez, Duncan (58' Arhur); Ikone (81' Brekalo), Kouame, Gonzalez.

90'+10 Finisce la gara! La Fiorentina vince 2-0 e ottiene la qualificazione al turno successivo di Conference League e fra due settimane andrà in Ungheria per provare a conquistare contro il Ferencvaros il primo posto nel girone.

90'+9 Siamo intanto oltre i minuti di recupero assegnati per via del tempo utilizzato alla precedente revisione al VAR.

90'+7 Ammonito anche Kouame per proteste.

90'+6 Ammonito per perdita di tempo Biraghi, che salterà quindi la prossima gara contro il Ferencvaros.

90'+5 Ammonito anche Cuesta nel Genk per proteste.

90'+4 Gomitata di Galarza ad Arthur a centrocampo, l'arbitro va a rivedere il fallo al VAR ma estrae soltanto il cartellino giallo per il centrocampista del Genk.

90'+2 Ammoniti Milenkovic e Zequiri per proteste.

90'+1 Attimi di nervosismo con una mini rissa in campo.

90' Saranno 7 i minuti di recupero.

88' Ammonito Paintsil per prroteste.

86' Genk che va in cerca del pareggio ma in modo macchinoso e confusionario.

83' Arriva il cartellino giallo per il difensore Munoz che aveva commesso il fallo da rigore.

82' GOOOL!!!! GONZALEZ!!!! Dal dischetto l'esterno viola è una sentezza e finalizza il 2-1 viola!

80' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Ikone, va in campo Brekalo.

79' Calcio di rigore per la Fiorentina! Azione bellissima della Fiorentina con Kayode che alla fine viene steso in area.

76' Cambio nel Genk: esce Hrosovsky, va in campo El Khannous.

73' Torna a creare qualcosa in fase offensiva anche il Genk, con Paintsil che crossa in area ma Christensen esce facendo suo il pallone.

70' Ritmi lenti, ma la Fiorentina continua a stazionare nei pressi dell'area del Genk.

67' Biraghi calcia da sinistra su calcio di punizione, Van Crombrugge interviene in parata alzando il pallone sopra la traversa.

64' Beltran conquista un calcio di punizione al limite dell'area: va alla battuta Arthur ma prende in pieno la barriera.

61' Fiorentina che continua a farsi vedere in attacco senza però andare al tiro in porta.

58' Doppio cambio nella Fiorentina: escono Duncan e Barak, tocca ad Arthur e Beltran.

57' Cambio nel Genk: esce Arokodare, va in campo Zeqiri.

56' Kouame mette Ikone davanti alla porta ma l'esterno francese non trova il tempo per andare alla conclusione.

53' Deve stare attenta a non commettere errori la Fiorentina, come in questa circostanza in cui Biraghi sbaglia il controllo su passaggio di Milenkovic regalando la rimessa laterale agli avversari.

50' Fiorentina che sta gestendo egregiamente il pallone in questi primi minuti della ripresa.

47' Occasione per la Fiorentina sugli sviluppi del calcio d'angolo, con Barak che stacca di testa ma Van Crombrugge para tempestivamente.

47' Si fa vedere subito Kayode, che serve Duncan che va al tiro deviato dalla difesa belga.

46' Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per la Fiorentina: escono Parisi e Martinez Quarta che era ammonito, vanno in campo Kayode e Milenkovic.

45'+4 Finisce il primo tempo per 1-1 tra Fiorentina e Genk.

45'+3 GOOOOL! Martinez Quarta!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo va di testa Mina, para Van Crombrugge ma sulla respinta il difensore argentino di rapina spedisce il pallone in porta per l'1-1!

45'+2 Occasione per Barak che cerca la porta su cross di Biraghi, interviene in parata Van Crombrugge.

45' Saranno 4 i minuti di recupero.

44' Gol del Genk: azione personale del neoentrato Baah, che evita la marcatura di Parisi e mette nel mezzo per l'accorrente Kayebe che evita il tentativo di chiusura di Martinez Quarta e va a segno.

43' Cambio nel Genk: esce Fadera ammonito e autore di tantissimi falli, e va in campo Baah.

41' Tripla occasione per la Fiorentina, con Van Crombrugge che interviene in parata, sulla respinta calcia Ikone trovano la chiusura di Hrosowoski; sul rimpallo poi ci prova Gonzalez di testa mandando alto il pallone.

39' Ammonito Barak per proteste, mentre Fadera stavolta va a commettere fallo su Kouame ma non viene ammonito nemmeno stavolta.

36' Fadera, unico ammonito del Genk, viene graziato per due volte nel giro di un minuto su due falli commessi su Parisi.

33' Occasione per la Fiorentina con Barak che spizza di testa un cross di Biraghi ma non trova la porta.

30' Cerca la soluzione da lontano Martinez Quarta, ma conclude alto.

27' Ammonito Martinez Quarta per fallo commesso su Galarza.

26' Genk in area con Paintsis, grandissima chiusura in scivolata di Martinez Quarta per togliere il pallone dai piedi dall'avversario.

23' Ci prova Barak dal limite dell'area, la sua conclusione con il sinistro va oltre la traversa.

22' Ancora Gonzalez, che stavolta va a calciare in area ma colpisce male e il pallone diventa facile preda del portiere avversario.

20' Prova ad accendersi Gonzalez, che salta un avversario e cerca la conclusione respinta poi dalla difesa.

20' Il primo cartellino giallo è per Fadera che va a commettere fallo su Kouame.

18' Occasione per il Genk con Paintsil, che supera Biraghi in velocità e va al tiro cercando il primo palo, interviene Christensen.

15' Passaggio di Mina che mette Kouame in condizione di calciare in porta, tiro parato.

12' Genk che appare solido a centrocampo, dove la Fiorentina prova a far girare di più il pallone per poi lanciare le ali verso la porta.

9' Ritmi rallentati ora in campo, con la Fiorentina che cerca di riordinare le idee.

6' Palo del Genk! Fadera sfreccia su Parisi e va alla conclusione a porta spalancata ma centra in pieno il palo!

3' In questi primi minuti il Genk ha provato a farsi vedere in attacco con una bella d'azione collettiva, la Fiorentina prova invece come sempre a costruire sulle corsie esterne.

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Quinto appuntamento del girone F per la Fiorentina in Conference League. Avversario il Genk di Vracken a caccia di una vittoria per risistemare la propria classifica.

Ma la Viola cerca i tre punti per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Calcio d'inizio alle ore 21:00 ma con doppia diretta televisiva a pagamento, motivo in più per seguire la DIRETTA TESTUALE di FiorentinaNews.com. Per non perdervi nessuna emozione del match, premete il tasto f5 del vostro pc oppure semplicemente aggiornate questa pagina.