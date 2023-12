Bucciantini: "Si ha il dubbio che la Fiorentina raccolga sempre qualcosa in meno. La reazione di ieri non è scontata"

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni aspetti del pareggio di ieri tra la Roma di Jose Mourinho e la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Per come gioca questa Fiorentina al tifoso rimane sempre il dubbio che possa raccogliere sempre qualcosa in più. Poi però ci sono due squadre in questo campionato, come Juventus e Roma, che ti lasciano fare la partita e quindi a volte ti ingannano da questo punto di vista. In realtà poi ieri i giallorossi erano partiti molto bene, ed è sotto gli occhi di tutti che con l’uscita di Dybala ha perso la luce, ha perso gran parte della sua qualità. La Fiorentina nel frattempo poi è cresciuta, riuscendo a giocare un ottimo secondo tempo. Il gol che ha fatto Quarta è molto importante: è uno dei primi gol che si segna contro le squadre forte. Escluso il Napoli con Milan, Juve ed Inter non eri ancora riuscita a segnare: abbiamo giocato molto bene, escluso coi nerazzurri, ma non siamo mai riusciti a segnare. E questo stava diventando un po’ un complesso per il gruppo.

Ha poi continuato: “A me la Fiorentina adesso mi sembra in buona condizione fisica: nelle ultime 4 partite ha fatto qualcosa come 100 tiri verso la porta. Mette sempre gli avversari all’angolo di fatto meritando di più di quello che poi riesce ad ottenere. La classifica, avendo affrontato tutte le migliori, credo che sia molto bella. Abbiamo molti rimpianti ma allo stesso tempo grandi convinzioni: dopo esser andati sotto dopo pochi minuti non è scontata una reazione del genere. Sono convinto che i cartellini rossi c’entrino poco: anche in 11 contro 11 la squadra di Italiano avrebbe continuato a spingere sull’accelleratore. Siamo andati a dominare all’Olimpico e le espulsioni sono frutto della difficoltà della Roma di toglierci il pallone, non sono casuali”.

Ha poi concluso parlando di alcuni singoli: “Quarta continua a stupire, si propone in area di rigore convinto di essere importante. Per questione di centimetri stava anche per fare doppiett, sovrastando di testa uno come N'Dicka. Arthur e Duncan li sto vedendo bene assieme, davanti ad un centrocampo della Roma con un uomo in più. L'ultima mezz'ora di Nzola è stata bella come con il Parma. Sta mancando un po' sottoporta, anche un colpo di testa nel secondo tempo. Kayode ha una capacità di rimediare agli errori incredibile: ha un modo di correre pazzesco, non tutti possono vantarlo. Poi sul gol Quarta poteva fare di più, ma Dybala fa una grandissima giocata. Mi è piacuto vedere Mancini sempre per terra nel recupero, questo vuol dire che sei riuscito a togliere la voglia alla Roma di vincere e giocare. Anche la Curva Sud che festeggia al novantesimo dice tutto”.