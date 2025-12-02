I tifosi della Fiorentina rispondono con i fatti all'appello della squadra: in arrivo il maxi esodo

I tifosi della Fiorentina si stanno già muovendo per presentarsi in massa al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove sabato pomeriggio la squadra affronterà il Sassuolo.

Quattromila biglietti

Sono quattromila i biglietti a disposizione nel settore ospiti e il colpo d'occhio, scrive stamani La Nazione, sarà importante. Cosi come il sostegno.

Maxi esodo

Insomma si prepara un maxi esodo per cercare di spingere la squadra a conquistare la prima vittoria stagionale, che sarebbe allo stesso tempo una liberazione e il segnale che c'è voglia di invertire questa tendenza. Ma toccherà a Vanoli e ai suoi ragazzi dare risposte direttamente in campo.