I tifosi della Fiorentina rispondono con i fatti all'appello della squadra: in arrivo il maxi esodo

I tifosi della Fiorentina si stanno già muovendo per presentarsi in massa al Mapei Stadium di Reggio Emilia dove sabato pomeriggio la squadra affronterà il Sassuolo

Sono quattromila i biglietti a disposizione nel settore ospiti e il colpo d'occhio, scrive stamani La Nazione, sarà importante. Cosi come il sostegno. 

Insomma si prepara un maxi esodo per cercare di spingere la squadra a conquistare la prima vittoria stagionale, che sarebbe allo stesso tempo una liberazione e il segnale che c'è voglia di invertire questa tendenza. Ma toccherà a Vanoli e ai suoi ragazzi dare risposte direttamente in campo. 

