Dalle condizioni di Moise Kean al dubbio Fazzini-Fagioli: la situazione in casa Fiorentina dopo la rifinitura

Come spesso accade a ridosso di un impegno ufficiale della Fiorentina, questo pomeriggio Radio Bruno ha cercato di fare il punto di vista in casa viola per valutare tutte quelle situazioni in dubbio che Stefano Pioli si troverà a dover gestire. E anche in vista della sfida contro il Milan, il tecnico gigliato avrà alcune gatte da pelare.

Come sta Moise Kean? E' arrivato l'esito ufficiale dopo la rifinitura di questa mattina

Chiaramente il primo dubbio da sciogliere è quello relativo a chi sarà il centravanti titolare che domani scenderà in campo dal primo minuti. Come sappiamo ormai da qualche giorno tutto dipende dalle condizioni fisiche di Moise Kean, in particolare quelle della sua caviglia. Come sottolineato ieri da Pioli la Fiorentina non vuole forza il ragazzo, anche se il tecnico avrebbe voluto comunque fare una valutazione last minute in occasione della seduta di rifinitura di questa mattina. Le risposte del giocatore, secondo quanto riportato dall'emittente, sono positive, tanto che il Kean dovrebbe regolarmente comparire nella lista dei convocati. Difficile però che parta dal primo minuto, con Piccoli chiaramente favorito su Dzeko. Molto probabilmente a fianco del centravanti dovrebbe esserci nuovamente Gudmudsson, che dopo l'exploit in nazionale vuole prendersi la scena anche con la maglia della Fiorentina.

In difesa non cambia niente, mentre a centrocampo resta ancora qualche dubbio

Uscito anche lui acciaccato dagli impegni con la propria nazionale, un'altra delle situazioni da valutare era quella relativa a Marin Pongracic. Il croato ha totalmente smentito il fastidio e dovrebbe regolarmente scendere in campo dal primo minuto: a completare il reparto difensivo con lui molto probabilmente ci saranno Pablo Marì e Ranieri. L'altro dubbio invece è a centrocampo: chi sceglierà di schierare in mezzo per completare il reparto con Mandragora e Nicolussi Caviglia. Secondo quanto trapela dalla rifinitura di stamani Fazzini dovrebbe essere favorito su Fagioli, anche se chiaramente tutto potrebbe cambiare nelle ore precedenti alla sfida.