Tra pregi e difetti, la retroguardia scricchiola. Il dato che vede la difesa viola quartultima

La Fiorentina di Italiano, ormai, la conosciamo. Si trascina dietro la nomea di squadra alquanto spumeggiante e divertente, salvo poi concedersi qualche distrazione di troppo in una filosofia molto votata all'attacco. Ne risente un po' la retroguardia.

Il Corriere dello Sport-Stadio sottolinea un dato che mette in evidenza la difesa scricchiolante. La Viola è quartultima per clean sheet ottenuti in Serie A, due: solo Sassuolo, Salernitana (0) e Frosinone (1) hanno mantenuto la porta inviolata in meno occasioni.

Fanno da contraltare una classifica tutto sommato positiva e la considerevole quantità di gol. Ricordando sempre che mancano quelli dei centravanti. La caratteristica che limita la crescita della Fiorentina, tuttavia, è sempre presente.