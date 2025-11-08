I convocati del Genoa: De Rossi (dalla tribuna) perde un titolarissimo a centrocampo
Anche il Genoa ha diramato la lista dei primi convocati di De Rossi - che però sarà assente - sulla panchina del Genoa: ecco i 26 rossoblù a disposizione per la sfida contro la Fiorentina.
Un titolarissimo squalificato
Tra i grandi assenti, spicca Malinovskyi: l'ex Atalanta è stato l'artefice del primo gol contro il Sassuolo alla scorsa giornata, aprendo le danze per la vittoria finale del Genoa, ma ha rimediato un giallo pesante che lo renderà squalificato per la sfida di domani.
I convocati di De Rossi
Di seguito, la lista completa: Carboni, Celik, Colombo, Cornet, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Ellertson, Fini, Frendrup, Gronbaek, Leali, Marcandalli, Martin, Masini, Messias, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Siegrist, Sommariva, Stanciu, Thorsby, Vasquez, Venturino, Vitinha.
