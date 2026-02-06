Il dg della Fiorentina Alessandro Ferrari ha voluto dare il suo benvenuto al nuovo direttore sportivo Fabio Paratici anche tramite un post sul suo profilo LinkedIn.

“Si apre una nuova pagina”



Ferrari ha commentato: "Con la nomina di Fabio Paratici a Direttore Sportivo della ACF Fiorentina si apre una nuova pagina nella storia del nostro Club. Una scelta che rappresenta un segnale chiaro e concreto della volontà del Presidente Giuseppe B. Commisso e di Catherine Commisso di imprimere un ulteriore, importante, impulso al progetto tecnico e sportivo.

"Bagaglio di esperienza di altissimo livello"

E ha aggiunto: "Fabio porta con sé un bagaglio di esperienze di altissimo livello. Ci ha colpito fin dal primo incontro per la sua determinazione, l’entusiasmo e la forte motivazione nel contribuire alla crescita della Viola: valori emersi con grande chiarezza anche durante la conferenza stampa. È questa stessa determinazione e passione, che hanno sempre contraddistinto Rocco Commisso, a doverci guidare oggi, tutti insieme, verso i prossimi traguardi. Benvenuto a Firenze, Fabio. Benvenuto nella famiglia Viola".