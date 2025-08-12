Sirene dalla Serie C per Trapani: la Fiorentina però non vorrebbe cederlo. I dettagli

Niccolò Trapani è tra i giovani viola che si sono messi maggiormente in evidenza nell’ultimo campionato di Primavera 1. Il classe 2006, protagonista di un percorso di crescita costante, ha contribuito al raggiungimento da parte della Fiorentina della finale scudetto, persa al Viola Park contro l’Inter. Le sue prestazioni e le sue qualità non sono passate di certo inosservate, tanto da attirare l’attenzione anche di Pioli, che lo ha portato in Tournée in Inghilterra.

Interesse dalla Serie C per il terzino viola

L’obiettivo della Fiorentina è quello di confermarsi nelle zone alte della classifica. L’esordio è fissato per domenica 17 agosto, quando i gigliati saranno di scena in casa contro il Torino. Intanto, a tenere banco è il calciomercato: secondo quanto riporta Mondoprimavera, su Niccolò Trapani c’è da registrare l’interesse del Lumezzane, club del girone A di Serie C.

Un perno della Primavera di Galloppa

La Fiorentina al momento non vorrebbe privarsi del classe 2006, poiché lo considera un elemento importante per la Primavera. Da capire se ci potranno essere sviluppi in tal senso nelle prossime settimane.