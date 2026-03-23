Fiorentina, la salvezza è davvero a rischio? I numeri che chiariscono tutto

La posizione in classifica della Fiorentina impone una riflessione seria. Il 16° posto e i soli 29 punti raccolti fin qui obbligano a guardare con attenzione alla corsa salvezza e a quantificare ciò che serve davvero per restare in Serie A.

La quota salvezza oggi

A questo punto della stagione, quando mancano otto giornate alla fine del campionato, la soglia della salvezza matematica si attesta attualmente intorno ai 49 punti.

Un dato che fotografa la difficoltà della stagione e che mette la Fiorentina davanti a un percorso ancora lungo e tutt’altro che semplice.

La proiezione reale

Diverso, però, è il discorso legato alla quota salvezza “reale”, quella che emerge dall’andamento medio delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.

In base alle proiezioni attuali, infatti, la permanenza in Serie A potrebbe essere raggiunta anche con un bottino attorno ai 35 punti, segnale di un campionato particolarmente equilibrato nella zona bassa della classifica.

Cosa serve alla Fiorentina

Il margine c’è, ma non è infinito. Servono punti, e servono subito.

Perché se da un lato la quota si è abbassata, dall’altro la Fiorentina non può permettersi di restare ferma. La salvezza è ancora alla portata, ma passa inevitabilmente dai risultati delle prossime settimane.