E ad osservare l'Italia all'Olimpico c'è anche il ds viola Paratici in dolce compagnia - FOTO

Mentre l'Italia sta giocando allo stadio ‘Olimpico’ la prima partita di Nations League contro il Belgio, sugli spalti spunta una coppia ben nota ai tifosi della Fiorentina, ovvero quella formata dal ds Fabio Paratici e l'attrice Pilar Fogliati.

Scovati dalle telecamere

I due sono stati inquadrati dalle telecamere nel corso del primo tempo. Giorni di riposo per il ds viola, che comunque si è concesso di assistere da vicino alla prima uscita ufficiale della nuova Italia allenata dal ct Roberto Mancini, e visionare i giocatori in campo di entrambe le squadre.

La foto

Di seguito trovate lo scatto della coppia: