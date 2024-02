Gonzalez: "Non mi piace perdere e prendere gol, se devo fare il portiere faccio anche quello per la squadra. Mi fa piacere giocare con Belotti"

L'attaccante della Fiorentina, Nicolas Gonzalez, dopo la sonante vittoria contro il Frosinone (gara nella quale ha segnato anche un gol) ha detto: “Sono molto contento perché la squadra ha fatto cinque reti e non è mai facile farlo. E poi perché abbiamo lavorato tanto in settimana”.

Poi ha aggiunto: “Sono molto felice di essere ritornato a giocare dall'inizio. Dobbiamo continuare così perché questa è la strada giusta. Voglio lavorare ogni giorno per migliorare qualcosa e vediamo se alla fine se posso alzare un po' il livello di gioco”.

Gonzalez non si è risparmiato anche in fase difensiva: "Gli argentini vivono molto il calcio, non mi piace perdere e prendere gol. Se devo fare il portiere faccio anche quello, solo per la squadra, fino alla morte”.

E infine: “Mi fa piacere giocare con Belotti perché ha dimostrato quello che vale. Sono felice per lui. Il Bologna? E' una squadra molto forte, abbiamo già fatto due partite contro di loro e dobbiamo stare attenti”.