Il pari-beffa nel finale costa la vetta solitaria ma la Fiorentina Primavera è sempre al vertice. Risultati e Classifica Primavera 1

Ci è andata a un passo dalla vittoria la Fiorentina Primavera di Galloppa ieri nel turno di campionato sul campo del Torino: il gol di Zaia nel recupero ha vanificato il vantaggio di Braschi del primo tempo. La squadra viola è salita così a quota 39, perdendo la vetta solitaria con l'aggancio del Parma ma la posizione resta di altissimo livello, giunti alla 23esima giornata.

Inter-Cremonese 2-1

Frosinone-Parma 2-3

Napoli-Cesena 2-1

Bologna-Juventus 3-3

Sassuolo-Monza 0-1

Torino-Fiorentina 1-1

Verona-Milan

Lecce-Roma

Genoa-Cagliari

Lazio-Atalanta

La CLASSIFICA: Parma 39, Fiorentina 39, Roma 37, Inter 37, Cesena 37, Monza 34, Verona 33, Lecce 33, Bologna 33, Genoa 32, Juventus 32, Milan 31, Napoli 31, Atalanta 30, Lazio 28, Sassuolo 27, Torino 22, Cagliari 21, Frosinone 19, Cremonese 13.