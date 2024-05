In conferenza stampa l'allenatore del Torino Ivan Juric ha parlato anche del percorso delle squadre italiane in Europa. Queste le considerazioni, anche sul lavoro di Italiano a Firenze: "A livello di allenatori in Italia siamo superiori ad altri. Nel nostro campionato fanno più fatica che quando affrontano le squadre estere: Gasperini ha più facilità a giocare in Europa, così come Italiano che aveva perso a Verona. Il nostro livello tattico è superiori ad altri: in Champions c'è tanta differenza di giocatori.

E' una grande occasione il nono posto, stiamo là e dispiace per le gare fatte bene ma ci manca sempre un pezzo su cui dobbiamo riflettere. Siamo in pochi, ma cercheremo di fare il meglio. La squadra non deve mollare proprio niente, dobbiamo avere la mentalità di questi tre anni".