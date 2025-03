La Fiorentina è tornata sì tra le prime 6 di Serie A, in attesa però che si completi il calendario della 27esima giornata. Il pragmatismo con cui la squadra viola ha battuto il Lecce è certificato dai numeri: meno passaggi e meno conclusioni totali rispetto ai salentini, eppure una vittoria che alla fine è stata legittimata anche da alcune occasioni nel finale di match. Una Fiorentina col freno a mano tirato, secondo il Corriere Fiorentino, che non ha che da migliorare per poter ambire a rimanere in quelle zone di classifica. E all'orizzonte c'è ora il mese più difficile per potersi affermare: Napoli, Juventus, Atalanta e Milan tutte di fila. Sfide in cui il pragmatismo potrebbe servire ma non bastare.