Sorpresa Mina: È il nuovo idolo di Cagliari. E Ranieri se lo coccola

Un addio invernale sofferto quello che Yerry Mina ha dato alla Fiorentina. Ma a Cagliari il difensore colombiano sta ottenendo quel che voleva: la continuità di impiego per potersi presentare in buone condizioni la prossima estate per la Copa America.

Su La Nazione si legge che il giocatore, oltre ad essere impiegato con costanza, a Cagliari è diventato una sorta di idolo. Migliore in campo nella vittoria di Empoli, Ranieri se lo coccola e in Sardegna si chiedono già dove sarebbe oggi la squadra rossoblu se Mina fosse arrivato in estate.

L'estate scorsa è stato vicinissimo all'approdo in Sardegna prima dell'intervento della Fiorentina che mise sul piatto un ingaggio più importante e la possibilità di giocare in Europa per battere la concorrenza dei sardi.