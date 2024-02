Mauri: "Mina ha fatto un passo indietro, avrei preferito una sua permanenza alla Fiorentina. Ma ha deluso la società"

L'avventura alla Fiorentina del difensore colombiano Yerry Mina non è andata nel migliore dei modi. Ne ha parlato anche il suo ex agente, Mario Mauri, a Sportitalia: “Passare dalla Fiorentina al Cagliari significa sicuramente fare un passo indietro. Può avere un senso se prova a riconquistarsi un posto in Nazionale, ma avrei preferito se avesse continuato la sua avventura in viola”.

“Mina penalizzato dall'infortunio”

Su cosa non ha funzionato a Firenze: “L'allontanamento dalla Fiorentina è sicuramente una richiesta del calciatore di avere più spazio. Ha certamente deluso le aspettative della Fiorentina, va detto che l'infortunio lo ha penalizzato molto. Non ha potuto scalare le gerarchie e conquistare la fiducia di Italiano”.

“Fiorentina fuori dalla corsa Champions”

Sulla lotta alla Champions League: “Bologna assoluto protagonista, però deve stare attento a Roma e Atalanta. Fiorentina? Per ora esclusa dalla lotta, insieme a Lazio e Napoli: hanno qualche difficoltà in più”.