Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato il momento della Fiorentina sulle pagine de La Nazione: “Il ricordo di Pepito nel 4-2 è recente e la vera novità è che tutto ciò va a braccetto con un presente davvero niente male. Della Fiorentina se ne parla solo bene in giro, per il gioco e per il gruppo squadra, per i risultati e per il centro sportivo. In questo momento è tutto maledettamente bello, è sempre utile perché bisognerà ripensare a questo periodo nei momenti più bui per farsi forza”.

Su Bonaventura: “Uomo gol in viola e in azzurro, un leader naturale. Ci siamo emozionati tutti perché è come se il Ct avesse convocato noi in Nazionale perché ce lo siamo meritato. Ovvio, non è così, però la sensazione è quella”.