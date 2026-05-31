Under 18, che peccato! Sfumano i play-off all'ultima giornata per i ragazzi di Capparella

La Fiorentina Under 18 di mister Capparella cadono sul più bello e buttano via le chances di accesso ai play-off: contro il Parma termina 2-0 per i ducali.

Partenza sfavorevole, ma…

Prima della giornata, il destino dei viola non era solo in mano a loro: con 57 punti, sopra di loro si trovavano il Cesena, il Torino e l'Atalanta a 58, e il Genoa a 59. Con un Parma invece già fuori da ogni gioco, il mantra era di vincere ad ogni costo e sperare in risultati favorevoli dagli altri campi, per superare due delle squadre sopracitate ed arrivare ai play-off.

Era tutto scritto

La beffa vuole che il Genoa avesse perso proprio contro il Torino, mentre l'Atalanta non è andata oltre il 2-2 con la Roma. Una vittoria oggi, dunque, avrebbe garantito il doppio sorpasso ai viola che quindi sarebbero entrati nei play-off come fanalino di coda, al sesto posto. Niente da fare: sarà per la prossima stagione.