Cremonese, Inter e play-off Mondiale: ecco la tabella di Kean. E intanto Piccoli ha l'ennesima chance

La possibilità di vedere Moise Kean in campo domani, anche solo da subentrante, sono poche e si sono ridotte da inizio settimana, quando sia il giocatore che lo staff medico puntavano ad un recupero rapido dopo Udine. C'è il timore del rientro troppo affrettato e per questo, secondo quanto rivela Repubblica, la tabella di Kean imporrebbe riposo sia domani con il Parma che giovedì con il Rakow.

Il rientro al 100% è previsto per il match con la Cremonese di lunedì 16, a cui seguiranno il ritorno con il Rakow o eventualmente l'Inter il 22. Subito prima della pausa Nazionali di fine mese dove l'Italia si gioca il play-off Mondiale, a cui Kean punta molto. Più che favorito dunque Roberto Piccoli che domani avrà un'altra chance per smuovere quota 2 dal suo score in campionato.