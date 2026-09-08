"Fiorentina da zero in pagella, Paratici ha lavorato per riabilitarsi agli occhi del calcio italiano. Non si può affidare una rivoluzione a Grosso"

Il giornalista di Mediaset Franco Piantanida è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb per commentare il caos in casa Fiorentina.

‘Unico big tra gli acquisti è Atta’

“La Fiorentina è da zero in pagella. Di certo ora nessun allenatore è disposto a venire alla Fiorentina per via del caos. Ad ogni modo Paratici per me ha sbagliato il mercato, perché l'unico vero big tra i nuovi innesti è Atta. La verità è che Paratici ha fatto un mercato per sé stesso, per la sua riabilitazione agli occhi del calcio italiano”.

‘Non si può affidare la rivoluzione a Grosso’

"Fabio Grosso sarebbe andato bene se fosse rimasta la rosa dell'anno scorso, ma non puoi affidare una rivoluzione ad uno che non è un comandante. In più la soluzione adesso è richiamare un allenatore come Vanoli, che avevi mandato via proprio per attuare la suddetta rivoluzione".