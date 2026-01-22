​​

Corriere Fiorentino: Si scalda Piccoli e Kean preoccupa

Redazione /
Corriere Fiorentino

Due pagine sulla Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino di oggi. 

Pagina 8

Grande spazio ai funerali di Rocco Commisso: “L’ultimo saluto”. Sottotitolo: “New York, cattedrale gremita per i funerali di Commisso. Il figlio: ”Amava Firenze, la sua storia e la sua gente". 

Pagina 9

Qui leggiamo: “Kean ancora non si allena in gruppo Piccoli si scalda per la sfida da ex”. Sottotitolo: “Il guaio alla caviglia non è superato. Moise potrebbe partire dalla panchina”. 

