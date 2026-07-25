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Esclusi sì e per ragioni di mercato. E uno se n'è già andato

Claudio Tirinnanzi /
Sohm Balbo Moreno
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Nella giornata di ieri, sono arrivate le convocazioni da parte della Fiorentina per la tournée che la squadra terrà in Inghilterra e anche per la trasferta in Austria dove giocherà contro il Real Madrid

Tre sul mercato

Rispetto a quanto visto durante il ritiro al Viola Park, non c'erano tra i chiamati da Grosso tre giocatori in particolare: Balbo, Sohm e Moreno. Tutt'e tre non sono stati convocati per dinamiche di mercato, perché sono tutti sul piede di partenza. 

Uno via, gli altri invece…

A dire il vero uno se n'è già andato e ci riferiamo a Balbo, ceduto a titolo definitivo allo Sturm Graz. Gli altri due invece sono in attesa di sistemazione. Moreno è quello che ha più acquirenti, anche se la Fiorentina aveva già raggiunto un accordo di massima con i gallesi del Wrexham (8,5 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita). Il difensore si sta ancora guardando intorno perché gli sono arrivate altre proposte nel frattempo. 

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