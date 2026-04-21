C'è anche un centrocampista della Fiorentina tra i giocatori che verranno premiati al Gran Galà del Calcio

C'è anche un calciatore della Fiorentina tra i premiati al Gran Galà del calcio che si terrà il 4 maggio a cura dell'Adicosp, Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi.

Il premiato

Il premio va a Cher Ndour, centrocampista viola che ha vissuto una stagione in crescendo con ottimi numeri e una maglia da titolare guadagnata nel tempo. A Ndour andrà il premio, intitolato all'ex viola e laziale scomparso in un incidente d'auto Daniel Guerini, come miglior giovane di serie A.

Presenza difficile

In quella data, il 4 maggio, tutta la Fiorentina sarà a Roma, ma per giocare la partita contro i giallorossi. Rimane dunque difficile la presenza di Ndour all'evento.