Ma c'è nella testa del presidente della Fiorentina la possibilità di vincere, un giorno, lo scudetto con questa squadra, così come fatto dal Napoli? A questa domanda, fatta nel corso di uno speciale fatto da DAZN sul Viola Park, Rocco Commisso ha provato a rispondere, anche se è rimasto un po' sul vago.

“Qualcosa di grande l'abbiamo fatto l'anno passato - ha detto Commisso - arrivando a giocare due finali in Conference League e Coppa Italia. Credevo che ne avremmo vinta almeno una e questa per me è stata una grandissima delusione. Il mio sogno? Non lo dico, andiamo avanti un giorno alla volta. Quest'anno stiamo andando molto bene vediamo dove arriviamo”.