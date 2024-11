Il portiere ex Fiorentina Emiliano Viviano è rimasto a Firenze solo una stagione, sotto la guida di Vincenzo Montella, con il quale non ha avuto un ottimo rapporto in viola. Lo ha raccontato a TVPlay: “Con Montella non ci salutavamo, nemmeno se ci vedevamo soli in una stanza. Lì sono andato via. Ma adesso siamo diventati amici, ci sentiamo al telefono una volta alla settimana”.

“Abbiamo caratteri particolari, la sua è una gestione tosta. Ma poi è stato umile”

Aggiunge: “Ha un carattere decisamente particolare… Ha creduto in delle cose che non erano vere, al tempo, e il rapporto è peggiorato. Poi, anche io ho un carattere di m***a e insieme abbiamo fatto scopa. Ma è stato umilissimo nello scusarsi, quando ci siamo rincontrati, e infatti si è creato un ottimo rapporto. Ai tempi però gestione molto tosta, stile Capello. Si era preso una fissazione nei miei confronti, su determinate cose, ma può capitare. L'ho vissuta male perché ero a Firenze”.

“Alla Samp ho detto ‘Sono rovinato’, ma è lì che ci siamo chiariti”

Conclude con un aneddoto ai tempi della Samp: “Quando ho letto ‘Montella nuovo allenatore della Sampdoria’, ho detto ‘Ecco, sono rovinato’. E invece è lì che abbiamo ricucito. Mi ha chiamato al telefono e ci siamo immediatamente chiariti, già in blucerchiato le cose sono migliorate”.