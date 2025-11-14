Se c'è un filo conduttore che al momento unisce Fiorentina e Nazionale Italiana di calcio, quello è sicuramente la polemica. Al momento, dopo la vittoria contro la Moldova, gli Azzurri sono sotto l'occhio del ciclone vista la brutta prestazione e la necessità di passare dai playoff per il Mondiale.

Gattuso risponde duro alle polemiche

Il ct Rino Gattuso non ha usato mezzi termini per commentare il malcontento dei tifosi allo stadio: “Adesso dobbiamo restare uniti. Non è il momento, sinceramente è una vergogna”. I cori rimbombati nell'impianto moldavo, come ‘Andate a lavorare’, non gli sono andati giù.

E La Russa getta benzina sul fuoco

C'è anche chi ha da ridire sulle parole del ct, come il presidente del Senato Ignazio La Russa, che getta benzina sul fuoco a Tuttomercatoweb.com: “Non si può dire ‘Vergogna’ a un tifoso che fischia, andrebbe ringraziato. Perché un tifoso per definizione è innamorato. Rispetto assoluto per gli spettatori, che possono scegliere di fare quello che vogliono. Speriamo di andare al Mondiale”.