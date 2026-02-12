Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Bruno e si è concentrato sulla prossima sfida della Fiorentina contro il Como, per poi spaziare su altri temi tecnico-tattici e qualche singolo della rosa viola.

‘A Como la Fiorentina può…’

“Spero che contro il Como la Fiorentina riesca a coprirsi bene per poi ripartire, è così che imposterei la partita. Ho la sensazione che il Como possa aver prosciugato qualche energia dopo il passaggio del turno in Coppa Italia e che si possa tornare a Firenze con qualcosa in saccoccia”.

‘Senza Gudmundsson dentro Harrison’

“Ranieri ha mancanze tecniche, anche rispetto ai compagni di reparto, ma col suo carattere è in grado di superare i suoi limiti. È un calciatore che la sufficienza la guadagna sempre, la sua concentrazione e il suo temperamento sono un piccolo capitale che la Fiorentina ha perso. Senza Gudmundsson schiererei Harrison, mentre in difesa inserirei Ranieri al posto di Pongracic. È da capire poi come stia Gosens, perché Parisi da terzino mi lascia molti dubbi".