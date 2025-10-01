Kean salta la rifinitura. E per la porta c'è più aria di conferma che di rotazione

Giorno di rifinitura per la Fiorentina in vista della partita di Conference League contro il Sigma Olomouc.

E al Viola Park non è con la squadra il centravanti Moise Kean che comunque è squalificato e quindi non potrà prendere parte al match. Il giocatore sta facendo differenziato in un'altra parte del centro sportivo viola.

Intanto per quanto riguarda la partita di domani prende sempre più piede l'ipotesi della riconferma tra i pali di David De Gea. Se così fosse niente chance europea, per il giovane secondo, Tommaso Martinelli che ormai non vede più il campo da tempo.