Da Palazzo Vecchio sono arrivate le parole del Sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha commentato così la situazione sul restyling dell'Artemio Franchi: "Tutti mi hanno sempre detto che sul Franchi avrei fallito, ma non ho mollato. Chi si immaginava che avremmo trovato la ditta per fare i lavori? Nessuno!

A Milano stanno facendo il questionario con i tifosi, noi iniziamo i lavori. A Napoli sono a discutere del quartiere, a Genova non sanno quanti impianti faranno. A Bologna sono fermi e anche a Cagliari… A livello di infrastrutture nel mondo del calcio l'Italia ha la maglia nera. L'ho riferito al ministro Abodi. Questo risultato è importante per tutta Italia, non solo per Firenze".