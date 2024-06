Ipotesi accattivante per l'attacco viola dagli Europei. Ma Hložek ha altri piani in testa

Con EURO2024 appena iniziato, la Fiorentina può approfittarne per valutare alcuni talenti che possono fare al caso della squadra. Tra questi, l'edizione odierna de La Nazione ha individuato l'attaccante ceco Adam Hložek come profilo interessante alla causa viola. Ma i piani sono decisamente altri.

Hložek, la Serie A non è una possibilità

La Fiorentina vuole valutare più da vicino il classe 2002, ma come riporta Bild non è una possibilità realizzabile. Proprio Hložek ha chiarito poco fa il suo futuro, reputando la Bundesliga adatta a se: non vuole assolutamente lasciare la Germania.