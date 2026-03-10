Che fretta c'era? A leggere la formazione con cui la Fiorentina è scesa in campo contro il Parma, la domanda/citazione musicale sorge spontanea.

Undici copia incolla

Nell'undici titolare di domenica Vanoli schierava un solo nuovo acquisto di gennaio: Jack Harrison (tra l'altro tra i peggiorni in campo). Con Solomon acciaccato, non c'è stato spazio dall'inizio per Brescianini, Fabbian e Rugani. In una partita fondamentale, che sarebbe potuta valere un mattone pesantissimo per la costruzione della salvezza, la squadra viola riproponeva in campo 10/11 dei giocatori che l'hanno portata a vivere questa situazione.

Che fretta Cher…a?

Risultato? Quello visto in campo. Nel titolo un richiamo a Cher Ndour. Di certo non tra i peggiori in queste ultime apparizioni, ma presenza costante nella formazione di Vanoli. E dunque viene da chiedersi: come è possibile che a gennaio non si sia trovato un calciatore migliore di un ragazzo che ha dimostrato di poter offrire prestazioni sufficienti solo a momenti alterni?

Ma quali combattenti da salvezza?

Tra i problemi principali della prima parte di stagione c'era proprio il centrocampo. E in una partita fondamentale l'allenatore viola è tornato a schierare Mandragola-Fagioli-Ndour, lo stesso di inizio anno. Che Brescianini e Fabbian non siano stati acquisti ideali? Viene da chiederselo. Senza poi pensare all'acquisto di Rugani, che a due mesi dal suo arrivo ha fatto più danni che altro. Di fretta ce n'era. E se ci si aspettava giocatori da “lotta salvezza” dal mercato, questi ancora non si sono visti.