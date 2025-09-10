Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha svolto in giornata la conferenza stampa di fine calciomercato estivo. Tra i tanti temi trattati, ha risposto anche sulla situazione di Dodô in merito al rinnovo.

“Dodô? Rapporti non semplicissimi, ma vogliamo rinnovarlo in tutti i modi”

“Abbiamo puntato anche su dei calciatori che ci danno gioia e divertimento, lui ne è l'emblema. Anche con Dodô cercheremo in tutti i modi di rinnovare il contratto, anche se i rapporti con l'agente non sono semplicissimi. Lui ha chiesto un prezzo d'uscita che non gli abbiamo dato perché vogliamo tenere il calciatore. Adesso solo il tempo ci dirà cosa succederà, possiamo solo dire che il ragazzo si sta allenando benissimo e sta dando tutto. Ha un grande legame con Firenze ed è un calciatore che tutte le società vorrebbero avere”.

Presente senza problemi, futuro con poche certezze ma…

Il riassunto sulla situazione del brasiliano non è banale: la Fiorentina deve convivere con dei rapporti piuttosto stridenti con l'entourage. C'è grande difficoltà nel trovare un punto d'incontro, per questo la questione rinnovo del contratto si è congelata prima del mercato estivo. Il presente non è un tema, visto che Dodô prosegue il suo percorso in maglia viola a gonfie vele. Il futuro non ha certezze, se non la volontà espressa esplicitamente dalla Fiorentina di rimettersi al tavolo a trattare.