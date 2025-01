Arriva a conclusione anche la telenovela Arthur. Alla fine l'ex centrocampista della Fiorentina rimarrà a giocare in Europa

Il suo futuro sembrava essere nuovamente in Brasile, nonostante la sua volontà fosse quella di rimanere a giocare in Europa. Da qualche ora si è chiusa anche la telenovela che riguardava l'ex centrocampista della Fiorentina Arthur, rientrato ad inizio stagione alla Juventus, rimanendo tuttavia fuori dal progetto di Thiago Motta.

E così il brasiliano sarà di ritorno, non in Brasile ma in Spagna, ne LaLiga, dove ad aspettarlo c'è il Girona. Il classe '97 torna nel campionato spagnolo dopo averci giocato tra il 2018 e il 2020 con la maglia del Barcellona. Trasferimento in prestito secco fino a fine stagione.