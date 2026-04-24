Baiano: "La Fiorentina fa il suo con la salvezza, mica miracoli. Kean? Lo tengo tutta la vita"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Baiano è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “La rosa resta importante, ma non è mai stata da Champions come qualcuno diceva a inizio stagione. Eppure non era neanche da lotta salvezza. Alla fine la Fiorentina si salva anche perché le altre squadre non hanno una squadra all'altezza. Non fanno gol neanche con le mani…”.

“Non possiamo parlare di miracoli. Vanoli bravo, ma…”

“La stagione è stata condizionata da alcuni fattori. La perdita di Commisso ha cambiato tante cose, così come l'arrivo di Paratici. In ogni caso, con la salvezza, la Fiorentina mica fa un miracolo… Ha fatto il suo. Vanoli? In questo è stato bravo e il girone di ritorno è ottimo, ma non possiamo parlare di miracoli”.

“Kean? Dipende, se vuole o no. Ma me lo tengo tutta la vita”

Sulla situazione di Kean: “Dipende… cosa vuole fare lui? In Italia sono pochissime le squadre che possono permettersi un attaccante da 50 milioni di euro che ne guadagna 7 l'anno. Io me lo tengo, tutta la vita, se vuole. Gli basta un pallone per fare gol. Con altri non è la stessa cosa”.