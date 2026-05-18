"La squadra di Vanoli ha fatto la sua partita e la Juventus si è consegnata. Normale che i tifosi perdano la pazienza"

Il cronista Roberto Grossi, vicino alle vicende di casa Juventus, ha commentato così la debacle degli uomini di Spalletti contro la Fiorentina a Radio Bianconera.

Il commento

“La cosa più preoccupante della prestazione della Juventus è che si è consegnata completamente agli avversari: la Fiorentina ha ha fatto la sua partita, nulla di più, e la Juventus ha fatto vedere poco o nulla in una partita così importante, con anche il pubblico completamente a favore. Ieri c'era lo stadio pieno coi tifosi che hanno continuato a incitare anche quando la squadra è andata sotto: poi, non vedendo una reazione dopo oltre un'ora, hanno iniziato a perdere la pazienza”.