Man-Fiorentina-Parma: Una situazione consolidata. Un passo del giocatore per rompere lo stallo

Passano i giorni, ma la situazione relativa a Dennis Man e al suo passaggio alla Fiorentina non varia in maniera sostanziale.

Il club viola ha fatto una sua valutazione che è però più bassa rispetto alla richiesta del Parma per il giocatore: siamo a dieci milioni di offerta contro quindici milioni come valutazione dei ducali.

E' chiaro il fatto che una delle due squadre deve a questo punto muoversi in direzione dell'altra, altrimenti ci troveremmo di fronte a due rette parallele che non si incontrano mai.

Anche il giocatore potrebbe recitare una parte importante in questa operazione, ma per il momento l'attaccante rumeno non ha dato segni di voler rompere con i gialloblu e spingere in maniera decisa verso Firenze; il dialogo resta, si attendono sviluppi.