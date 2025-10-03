Al Sassuolo basta poco per espugnare il 'Bentegodi' e staccare ulteriormente la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l'anticipo del venerdì sera della sesta giornata di Serie A tra Verona e Sassuolo al 'Bentegodi', con i neroverdi che vincono per 0-1.

La cronaca della gara

Tante occasioni da gol non concretizzate nel corso della gara e due rigori annullati sia per il Verona che per il Sassuolo. Nel secondo tempo arriva comunque l'episodio decisivo che cambia volto alla gara: Serdar commette fallo su Fadera e stavolta il tiro dal dischetto è confermato. Pinamonti si presenta dagli undici metri calciando malissimo, Montipò para ma sulla respinta l'attaccante degli emiliani in porta per quello che poi diviene il definitivo 1-0.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da Grosso sale a 9 punti, a +6 sulla sulla Fiorentina, mentre quella guidata da Zanetti resta a quota 3 per il momento a fare compagnia ai viola impegnati domenica contro la Roma.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Atalanta 9, Cremonese 9, Sassuolo 9, Como 8, Udinese 7, Cagliari 7, Bologna 7, Lazio 6, Parma 5, Torino 4, Verona 3, Fiorentina 3, Genoa 2, Pisa 2, Lecce 2.