I dubbi da risolvere di Allegri per sfidare la Fiorentina, senza Pulisic e con un altro acciaccato. Ma Saelemaekers...

La Fiorentina dovrà affrontare il Milan di Allegri alla ripresa del campionato e dovrà farlo con qualche assenza. Ma anche i rossoneri non sono messi benissimo: senza Pulisic (fermo dopo gli impegni con Stati Uniti, out per infortunio) e con qualche altro dubbio, la formazione presenta qualche ballottaggio.

Come arriva il Milan a sfidare la Fiorentina

Contro la Fiorentina, in difesa, Allegri deve risolvere alcuni nodi. In difesa spazio a Bartesaghi, favorito a Estupinan sulla sinistra. A centrocampo attenzione anche alle condizioni di Rabiot, le cui condizioni non sono preoccupanti ma dovrà sottoporsi a degli esami al rientro dalla Francia. Leao, intanto, si candida fortemente a una maglia da titolare. Lo riporta Milanlive.it.

Saelemaekers, un problema meno grave del previsto?

Attenzione, invece, sulla fascia destra. Sembrava data per certa l'assenza di Alexis Saelemaekers contro la Fiorentina, dopo un problema ai flessori riportato con il Belgio. E invece, stando a quanto detto da Gazzetta.it, potrebbe essere meno grave del previsto: il giocatore tenterà un recupero lampo per esserci contro la squadra viola.