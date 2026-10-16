E se Beltran non se la passa bene, a Martinez Quarta non va di certo meglio al River. Aspre critiche dei tifosi per l'ex viola
Lo scorso mercoledì allo stadio Eva Perón di Junín, il River Plate ha pareggiato 1-1 contro Sarmiento nella partita valida l'undicesimo turno del Torneo Clausura 2026 .
La partita incriminata
Una partita cruciale per i biancorossi per entrare nella zona di qualificazione del girone B. L'inizio di partita in salita per la squadra di Buenos Aires è stato segnato da un grave errore dell'ex Fiorentina Lucas Martínez Quarta, che perso la marcatura su Julián Contrera, che ha segnato l'1-0.
Reazioni poco pacate
Dure le reazioni sui social dei tifosi del River contro l'ex difensore della Fiorentina. “Lasciate Martínez Quarta a Junín, per favore”, “Martínez Quarta da un anno è il peggior giocatore del River. Come hai fatto a superare due mercati? Non lo saprò mai”. Questo quanto si legge tra i tanti commenti negativi.