Un altro pacco di milioni: "Una risposta concreta a chi aveva ipotizzato un disimpegno della proprietà"

Nel corso dell'ultimo mercato estivo, la Fiorentina aveva fatto registrare tra acquisti, cessioni e riscatti, un passivo sul mercato di 60 milioni.

Un altro pacco di milioni

Finito anche quello invernale, emerge un dato importante: in caso di salvezza della squadra, il club viola si è impegnato a versare quasi 30 milioni di euro per i riscatti che diventeranno obbligatori (Fabbian, Brescianini e Rugani), più altri 18 se vorrà aggiudicarsi pure Solomon ed Harrison.

“Risposta a chi aveva ipotizzato un disimpegno”

“Una risposta concreta a chi, dopo la scomparsa di Rocco Commisso, aveva ipotizzato un disimpegno della proprietà” scrive in merito stamani La Nazione. Perché il futuro del club resta sempre uno dei temi più gettonati e dibattuti tra chi ha a cuore le sorti di questa squadra e di questa società.