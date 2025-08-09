Le prime tracce di interpretazione del gioco, Stefano Pioli le ha date e le ha messe in mostra nei primi due match probanti con Leicester e Nottingham Forest. Oggi, al termine del test di lusso con il Manchester United, il tecnico farà il punto sullo stato di crescita dei suoi e su quanto manca ancora sul mercato. Intanto alcuni punti fermi sono individuabili, secondo il Corriere Fiorentino: pressing, baricentro alto, verticalità.

E poi la convinzione di ripartire con la difesa a tre e un tridente, di varie forme, davanti. I dubbi più grandi sono in mezzo dove Fagioli è il punto fermo ma c'è da chiedersi chi possa accompagnarlo: fin qui è toccato a Ndour me il classe 2004 difficilmente potrà essere un titolare ‘da corsa Champions’. La Fiorentina oggi scoprirà Sohm, da capire in quale posizione. I due più in difficoltà in questa tournée inglese invece sono parsi Parisi e Beltran, entrambi ‘balbettanti’ e non certo intoccabili sul mercato.